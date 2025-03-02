Оккупанты обстреляли частный сектор Краматорска: погиб юноша, есть раненые

Ночью 1 марта российские войска обстреляли частный сектор города Краматроск Донецкой области. В результате обстрела есть разрушения.

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Погиб парень 2006 года рождения, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

"Ночью, 1 марта, Краматорск подвергся вражескому обстрелу – частный сектор. Погиб парень 2006 года рождения. Также ранения получили два человека – мужчина и женщина. Устанавливаем последствия разрушений и повреждений – работают все соответствующие службы", – говорится в сообщении.

В Донецкой областной прокуратуре уточнили, что удар по Краматорску с применением ФАБ-250 с модулем УМПК россияне нанесли 1 марта в 22:15.

"В результате атаки телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получил 18-летний горожанин. Также получили ранения мужчина 34 лет и 88-летняя пенсионерка. У них диагностированы минно-взрывные и закрытая черепно-мозговая травма, перелом, рана лица и ушибы". Пострадавшим предоставлена медицинская помощь. Во время обстрела они находились в местах жительства", – отметили в прокуратуре региона.

Пока прокуроры документируют последствия вражеских ударов по гражданскому населению. При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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