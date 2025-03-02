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Оккупанты обстреляли частный сектор Краматорска: погиб юноша, есть раненые

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
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Оккупанты обстреляли частный сектор Краматорска: погиб юноша, есть раненые

Ночью 1 марта российские войска обстреляли частный сектор города Краматроск Донецкой области. В результате обстрела есть разрушения.

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Погиб парень 2006 года рождения, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

"Ночью, 1 марта, Краматорск подвергся вражескому обстрелу – частный сектор. Погиб парень 2006 года рождения. Также ранения получили два человека – мужчина и женщина. Устанавливаем последствия разрушений и повреждений – работают все соответствующие службы", – говорится в сообщении.

В Донецкой областной прокуратуре уточнили, что удар по Краматорску с применением ФАБ-250 с модулем УМПК россияне нанесли 1 марта в 22:15.

"В результате атаки телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получил 18-летний горожанин. Также получили ранения мужчина 34 лет и 88-летняя пенсионерка. У них диагностированы минно-взрывные и закрытая черепно-мозговая травма, перелом, рана лица и ушибы". Пострадавшим предоставлена медицинская помощь. Во время обстрела они находились в местах жительства", – отметили в прокуратуре региона.

Оккупанты обстреляли частный сектор Краматорска: погиб юноша, есть раненые

Пока прокуроры документируют последствия вражеских ударов по гражданскому населению. При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Оккупанты обстреляли частный сектор Краматорска: погиб юноша, есть раненые

Напомним, накануне вечером россияне ударили "Шахедом" по жилой многоэтажке в Запорожье. В доме разрушена крыша, вспыхнул пожар.

А в Харькове под удар оккупантов попали типография и два книжных магазина.

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