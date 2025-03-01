Россияне ударили по жилой многоэтажке в Запорожье, загорелся пожар: первые подробности. Видео

Страна-террорист не перестает атаковать украинские города. В субботу, 1 марта, к вечеру, россияне ударили по жилой многоэтажке в Запорожье.

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Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров. Он рассказал, что на месте атаки вспыхнул пожар. Остальные детали уточняются.

На месте работают спасатели и медики. На месте работают спасатели и медики. Пока нет обращений от пострадавших в результате вражеского удара по Запорожье. На месте попадания дежурит бригада скорой помощи.

По состоянию на 20.30 Иван Федоров сообщил, что продолжается ликвидация последствий атаки БпЛА на Запорожье. Тревога в городе продолжается.

"До отбоя будьте в безопасных местах", – подчеркнул чиновник.

Россия в ночь на 1 марта устроила очередную воздушную атаку на Украину : на украинские города и села враг направил 154 беспилотника. Силы ПВО сбили 103 российских дрона в 12 областях нашего государства.

Напомним, в конце минувших суток в Харькове прозвучала серия взрывов: "Шахед" попал в медучреждение, пострадали семь человек.

Также сообщалось, что кафиры ударили по Донетчине: трое гражданских погибли, двое ранены.

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