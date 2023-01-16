Оккупанты обстреляли детскую больницу в Херсоне: взрывной волной вынесло окна. Фото

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать больницы в освобожденном от них Херсоне. На этот раз враг попал снарядами в детское медучреждение.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Тимошенко. В своем Telegram-канале он показал фото последствий действий российских военных преступников (чтобы пересмотреть, доскролльте новость до конца).

По его словам, под удар оккупантов попал неонатальный шестиэтажный корпус херсонской детской больницы. Там выбито около 30 окон.

"Корпус пуст. Информация о пострадавших отсутствует", – написал Тимошенко.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский назвал обстрел детской областной больницы в Херсоне еще одним актом терроризма, совершенным российской армией. К счастью, никто из врачей и пациентов в результате него не пострадал.

"Что должно быть в голове и на сердце у людей, которые выпускают снаряды по врачам, спасающим жизнь детей?! "Русский мир" – это зло, которому нет и не будет оправдания. И Украина – это та страна, которая остановит это зло, не дав ему расползтись по Европе", – заявил он.

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич уточнил, что за прошедшие сутки, 15 января, российские захватчики 90 раз атаковали регион. Мирные населенные пункты области подвергались вражеским обстрелам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

"Херсон россияне обстреляли 21 раз – атаковали жилые кварталы города. Враг целенаправленно ударил по зданию Красного Креста, городской больнице, центру реабилитации детей с инвалидностью, судостроительному заводу, объекту критической инфраструктуры и жилым домам", – отметил он.

Из-за российской агрессии на Херсонщине погибли еще три человека, 14 жителей получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января войска РФ устроили новую массированную атаку Херсона. Оккупанты попали в детский центр и общежитие, ударили по зданию, где работали представители Красного Креста – на месте возник серьезный пожар, пострадали люди.

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