Оккупанты обстреляли Донетчину из РСЗО ''Торнадо'': разрушены дома, есть погибшие. Фото

Во вторник, 21 марта, российские оккупационные войска продолжили обстреливать Донетчину, забрав жизнь мирных жителей. Под вражеским огнем были города Красногоровка и Часов Яр, а также поселок Степовое Очеретинской громады.

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Россияне убили трех человек, еще четверо жителей области были ранены в результате обстрелов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В результате атак захватчиков на Красногоровку и Степовое погиб мужчина, еще трое гражданских пострадали – все они получили телесные повреждения разной степени тяжести.

В Часовом Яру оккупанты убили супружескую пару: в дом мужчины и женщины попал один из снарядов армии РФ. Еще один житель города был ранен.

В результате обстрелов в этих населенных пунктах были повреждены и разрушены частные и многоквартирные дома, пострадали также и хозяйственные постройки.

Предварительно установлено, что захватчики обстреливали Донетчину из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Торнадо".

Из-за очередного убийства оккупантами мирного населения Донбасса следователи начали досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска в течение 20 марта совершили 66 обстрелов по громадам Херсонщины. В результате действий военных преступников погиб человек.

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