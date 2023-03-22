Оккупанты обстреляли Донетчину из РСЗО "Торнадо": разрушены дома, есть погибшие. Фото
Во вторник, 21 марта, российские оккупационные войска продолжили обстреливать Донетчину, забрав жизнь мирных жителей. Под вражеским огнем были города Красногоровка и Часов Яр, а также поселок Степовое Очеретинской громады.
Россияне убили трех человек, еще четверо жителей области были ранены в результате обстрелов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
В результате атак захватчиков на Красногоровку и Степовое погиб мужчина, еще трое гражданских пострадали – все они получили телесные повреждения разной степени тяжести.
В Часовом Яру оккупанты убили супружескую пару: в дом мужчины и женщины попал один из снарядов армии РФ. Еще один житель города был ранен.
В результате обстрелов в этих населенных пунктах были повреждены и разрушены частные и многоквартирные дома, пострадали также и хозяйственные постройки.
Предварительно установлено, что захватчики обстреливали Донетчину из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Торнадо".
Из-за очередного убийства оккупантами мирного населения Донбасса следователи начали досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска в течение 20 марта совершили 66 обстрелов по громадам Херсонщины. В результате действий военных преступников погиб человек.
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