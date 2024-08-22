Оккупанты обстреляли эвакуационную группу в Донецкой области, которая вывозила гражданских жителей. Видео
Российские оккупанты цинично обстреляли эвакуационную группу "ФЕНИКС", которая осуществляла вывоз гражданских жителей из города Украин на Донетчину. Это произошло во время выполнения гуманитарной миссии, когда группа спасателей и полицейский пытались вывезти из опасной зоны трех граждан, среди которых женщина с инвалидностью.
Соответствующее видео показало ГСЧС. "Россия цинично обстреляла эвакуационную группу "ФЕНИКС" во время эвакуации гражданских жителей", - говорится в сообщении.
В момент обстрела в автомобиле находились двое спасателей, один полицейский и трое эвакуированных граждан. Несмотря на атаку, никто из них не пострадал, хотя эвакуационный автомобиль получил серьезные повреждения.
На кадрах виден момент атаки, а также последствия обстрела, в том числе повреждение автомобиля.
Напомним, эвакуация из Мирнограда в Донецкой области продолжается, но некоторые родители намеренно хоронят своих детей и отказываются выезжать в более безопасные регионы. Полиция будет заниматься их поиском.
Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области была объявлена принудительная эвакуация детей еще из пяти населенных пунктов Покровского и Краматорского районов. Это села Дальнее и Константинопольское Кураховского городского территориального общества, а также села Катериновка, Клебан-Бык и Плещеевка Ильиновской сельской территориальной громады.
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