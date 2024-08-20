В Мирнограде Донецкой области родители прячут детей от эвакуации в более безопасные регионы: их будет разыскивать полиция
Эвакуация из Мирнограда на Донетчине продолжается, но некоторые родители намеренно прячут своих детей и отказываются уезжать в более безопасные регионы. Полиция будет заниматься их поиском.
Об этом сообщил и. о. начальника Мирноградской МВА Юрий Третьяк во время эфира "Радио Свобода". По его словам, 20 августа планируется совещание с полицией, где будут обсуждать, как эффективнее взаимодействовать с такими семьями и как их разыскивать.
Рассматривается возможность более тщательного обхода каждого дома, где зарегистрированы несовершеннолетние.
"Мы это и делаем, но будем усиливать эти действия, особенно в тех районах города, которые испытывают ежедневные удары", – сказал Третяк.
Сообщается, что российские войска уже находятся в 5 километрах от города. По информации местных властей, в Мирнограде до сих пор остаются около 16 000 жителей. Третьяк выразил надежду, что к концу недели это количество уменьшится до 10 тысяч.
"Но я не могу говорить об этом уверенно. Мы же не можем насильно вывозить людей", – заметил начальник Мирноградской МВА.
Третьяк в очередной раз обратился с призывом к жителям как можно быстрее эвакуироваться из-за ухудшения оперативной ситуации. Он предупредил, что дети, которых родители не успеют увезти из города, будут вынуждены жить под постоянными обстрелами, возможно, без доступа к воде и свету.
"Поэтому я обращаюсь к жителям Мирнограда и Мирноградской общины: не ждите. Лучше не будет", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области была объявлена принудительная эвакуация детей еще из пяти населенных пунктов Покровского и Краматорского районов. Это села Дальнее и Константинопольское Кураховского городского территориального общества, а также села Катериновка, Клебан-Бык и Плещеевка Ильиновской сельской территориальной громады.
Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска находятся в 11 км от Покровска Донецкой области. В городе до сих пор остаются 59,98 млн жителей, хотя обязательная эвакуация в области продолжается еще с начала полномасштабного вторжения РФ.
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