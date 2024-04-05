Оккупанты обстреляли Херсон, повреждены квартиры: есть раненые

Российские оккупационные войска с левого берега Днепра утром 5 апреля обстреляли Херсон. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы в Днепровском районе города, повреждены квартиры людей.

Известно о по меньшей мере двое пострадавших, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, по Днепровскому району Херсона захватчики открыли огонь около 8 часов утра.

"В результате этого обстрела повреждены квартиры. Два человека получили ранения. Сейчас они госпитализированы", – отметил Мрочко.

Один из пострадавших, мужчина 60 лет, во время обстрела находился в своей квартире. У него диагностировали взрывную, а также черепно-мозговую травму, контузию, резаную рану левого виска. Состояние пострадавшего медики оценили как средней тяжести.

В состоянии средней тяжести госпитализирована также женщина 54 лет. Жительница города во время обстрела находилась на улице. В результате атаки женщина получила взрывную травму, также обломок вражеского снаряда ранил ее в правое предплечье.

Напомним, в ночь на 5 апреля россияне снова атаковали Украину дронами-камикадзе. В общей сложности захватчики запустили 13 "Шахедов", силы ПВО сбили их все.

А накануне вечером стало известно, что в Харькове раздались взрывы: город снова оказался под ударом оккупантов.