В Харькове раздались взрывы: город – под ударом окупантов

В четверг, 4 апреля, в Харькове раздались взрывы. Страна-агрессор не перестает атаковать город.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Он призвал всех жителей города быть в безопасных местах.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!

Напомним, 4 апреля российские кафиры ударили по Харькову дронами-камикадзе типа Shahed. В городе раздавались взрывы, по враждебным целям работали силы ПВО. Противник ударил по жилым домам, есть разрушения. Войска РФ ударили "Шахедами" по жилым домам – как частным, так и многоквартирным.

Спасатели более трех часов доставали заблокированного мужчину из-под завалов многоэтажки в Новобаварском районе Харькова, куда в ночь на 4 апреля попал вражеский "Шахед". Раненого передали медикам, он был в сознании и попросил воды, но передвигаться самостоятельно не мог.

Утром 3 апреля в харьковской больнице скончался 11-летний мальчик, пострадавший в результате вражеских обстрелов 2 апреля села Новоосиново Купянского района. В ходе обстрела также погиб его 58-летний отец.

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