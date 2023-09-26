Оккупанты обстреляли Херсон и область, есть раненые: все подробности

Вооруженные силы страны-агрессора продолжают обстреливать Херсонскую область и Херсон. Так, вечером минувших суток и утром 26 сентября россияне нанесли удар по селу Киселевка.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Так, в результате обстрела, который произошел вчера в 21:00, были травмированы четыре человека.

Среди пострадавших, которые получили легкие ранения и им оказали помощь на месте, двое мужчин в возрасте 28 и 64 года, а также 67-летняя женщина. Еще одна пострадавшая 68-летняя женщина была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Также утром 26 сентября оккупанты снова совершили обстрел села Киселевка. Предварительно известно об одном пострадавшем лице, более подробная информация об этом событии уточняется.

Также российские захватчики нанесли авиаудар по селу Ольговка. Размеры нанесенных повреждений устанавливаются.

Кроме того, как сообщили в Херсонской ОВА, около 8:20 российская армия обстреляла Корабельный район Херсона. Один из снарядов оккупантов попал во двор одного из домов.

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В результате легкие травмы получили 48-летняя женщина и 68-летний мужчина. Медицинский персонал оказал им помощь на месте происшествия.

По состоянию на 10:30 в области снова известили о воздушной тревоге.

Напомним, что защитники Украины 26 сентября отразили ночную атаку России дронами-камикадзе Shahed-131/136. В небе были уничтожены 26 из 38 таких ударных беспилотников.

Также страна-агрессор Россия ночью 26 сентября совершила очередную массированную атаку дронами-камикадзе Shahed-136/131 по Одесской области. Большинство беспилотников было уничтожено в воздухе, однако есть и попадание: повреждения получила припортовая инфраструктура, пострадали люди.

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