Оккупанты обстреляли химическими боеприпасами поселок под Ореховым, чтобы остановить движение ВСУ: подробности

Российские оккупанты обстреляли химическими боеприпасами село Новоданиловка, что под Ореховым на Запорожье. Таким образом военные РФ пытались остановить движение Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский. Он отметил, что захватчики, в нарушение всех Конвенций, продолжают использовать химические боеприпасы.

"В минувшие сутки противник в районе н. п. Новоданиловка совершил 2 артиллерийских обстрела из РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество (вероятно хлорпикрин)", – говорится в сообщении.

К счастью, вследствие этого обстрела гражданские лица не пострадали.

Тарнавский добавил, что россияне пытаются делать все, чтобы остановить движение Сил обороны, но, как он подчеркнул, у них ничего не получится.

Напомним, российские военные преступники на Донецком направлении в очередной раз прибегли к использованию химических боеприпасов против воинов ВСУ. Оккупанты сбросили на украинские позиции аэрозольный боеприпас удушающего действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая в ГУР МО Украины предупреждали, что войска РФ готовят очередную провокацию на оккупированной территории Запорожья, чтобы дискредитировать и сорвать контрнаступление ВСУ. Для этого захватчики хотели использовать химоружие, к тому же против своих же сослуживцев.

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