Оккупанты обстреляли из артиллерии поселок на Херсонщине: получил ранения мужчина, который был на улице

Российские оккупационные войска продолжают ежедневно накрывать огнем мирные населенные пункты в Херсонской области. Вечером в пятницу, 27 сентября, под вражеский огонь попал поселок Велетенский.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Херсонской областной военной администрации. Оккупанты ударили по населенному пункту из артиллерии около 18:30.

"В результате обстрела ранения получил местный житель, находившийся на улице. У мужчины – минно-взрывная травма, осколочное ранение грудной клетки, живота, рук и ног. Он находится в тяжелом состоянии", – отметили в ОВА.

Там также добавили, что врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Днем в ОВА рассказали, что армия России обстреляла Днепровский район Херсона, а также населенный пункт Ингулец. Пострадали четыре человека. Кроме 4-летнего мальчика, взрывные травмы получили 15-летний парень и две женщины, 51 и 68 лет: всех троих доставили в больницу.

Также позже стало известно, что российские войска атаковали с дрона гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. В результате сброса взрывчатки пострадал 58-летний мужчина и 82-летняя женщина. У них – взрывные травмы, контузии и осколочные ранения головы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– войска России 27 сентября ударили по Харькову – самолеты оккупантов запустили КАБ по Киевскому району. Также под вражеский удар попали населенные пункты Купянского района. Взрывное ранение получила 43-летняя женщина.

– 26 сентября в Харькове в результате российских авиаударов пострадали пятеро гражданских лиц. Российские оккупационные войска сбросили управляемые авиабомбы на жилые районы, в том числе один из частных домов.

– Утром 27 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по полицейскому управлению в Кривом Роге. Есть пострадавшие, идет поисково-спасательная работа.

– Также россияне атаковали "Шахедами" Измаил в Одесской области. Разрушениям подверглись жилые дома. Известно о трех жертвах, а также о раненых.

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