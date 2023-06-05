Оккупанты обстреляли пекарню в Херсоне, которую открыли Порошенко с волонтерами

В понедельник, 5 июня, российские оккупанты нанесли удар по Херсону в результате которого произошло попадание в пекарню, которая в декабре 2022 года была открыта командой Петра Порошенко с участием активистов ОО "Дело громад". К счастью, пострадала только техника.

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Об этом сообщил Петр Порошенко в своем Telegram-канале.

"Я не знаю, что двигало ими: то ли зависть, что несмотря на ежедневные обстрелы херсонцы имели свежий хлеб, то ли, что они жуют кожаные ремни, потому что не есть неделями – норма для этих ублюдков. Но мотивация не важна, мы в контакте с Оксаной Погомий, и заказываем все необходимое, чтобы возобновить работу пекарни. Отремонтируем одну печку, которая вышла из строя. Вторая – будет продолжать выпекать хлеб, пока только для военных, потому что воины – наш приоритет", – написал Порошенко.

Политик сообщил, что уже связался с военными из Херсона, чтобы узнать, что им нужно для того, чтобы наказать россиян за дерзкое преступление и пообещал привезти все необходимое.

"А относительно вас, россияне, помните, вы можете забрать у нас хлеб, можете забрать наши территории, но вы никогда не заберете у нас свободу. А со свободой мы вернем и хлеб, и территории. А вы и дальше будете под кнутом жрать свои ремни, потому что иначе не умеете. Месть будет, ждите", – подытожил Порошенко.