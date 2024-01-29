Оккупанты обстреляли Сумщину, один из раненых скончался в 'скорой' по дороге в больницу

Российская террористическая армия 29 января обстреляла Зноб-Новгородскую общину в Сумской области. Там в результате атаки оккупантов погибли уже 3 человека.

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Об этом сообщил глава общины Петр Гончаров в комментарии Общественному. В результате российских обстрелов были ранены двое мужчин, один из которых погиб в карете скорой, когда его транспортировали в больницу в Шостке.

Спасатели также обнаружили тела еще двух человек, погибших в результате удара РФ по Зноб-Новгородской общине. Оккупанты из "градов" обстреляли жилой дом, где находились мужчина и женщина, погибшие на месте происшествия. Спасатели обнаружили их тела во время тушения пожара.

Также в общине были повреждены частные дома и здание хлебозавода. Два дома были полностью уничтожены. На одном дворе сгорел сарай, а в двухэтажном доме в результате удара выбило все окна. В здании хлебзавода также выбило окна.

Ранее сообщалось, что от российских артиллерийских обстрелов также 29 января пострадал Никополь. Ранения получили по меньшей мере два человека – молодые ребята в возрасте 19 и 21 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, силы противовоздушной обороны Украины отразили воздушную атаку России в ночь на 29 января. В небе над разными регионами защитники сбили все восемь дронов-камикадзе типа Shahed. Кроме того, страна-агрессор запускала по регионам и баллистические ракеты, которые, к сожалению, привели к прилетам с разрушениями.

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