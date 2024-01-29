Россияне ударили по Никополю артиллерией, пострадали двое парней

Никополь 29 января пострадал от российского артиллерийского обстрела. Ранения получили минимум два человека – молодые парни возрастом 19 и 21 лет.

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Об этом в 12:20 понедельника сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак. Он заявил: один из потерпевших будет лечиться дома, второй попал в больницу в тяжелом состоянии.

"У него осколочные ранения головы и грудной клетки. Медики оказывают всю необходимую помощь", – написал чиновник.

Как писал OBOZ.UA:

– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что 28 января Силы обороны Украины сошлись с оккупационными войсками РФ в 74 боевых столкновениях.

– За 28 января защитники Украины уничтожили 113 единиц вооружения и военной техники захватчиков. Ряды ВС РФ проредили на 1070 солдат и офицеров.

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