Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, за сутки на фронте произошло 74 боевых столкновения – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины сошлись с оккупационными войсками РФ в 74 боевых столкновениях. Защитники отбили по более чем два десятка атак на Авдеевском и Марьинском направлениях, чуть меньше – на остальных участках передовой.

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В то же время наши воины активными действиями наносят захватчикам потери в живой силе и технике, истощают их вдоль линии фронта и в тылу. О ситуации рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 29 января – 705-е сутки полномасштабной войны.

Накануне враг нанес семь ракетных и 10 авиационных ударов, совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди населения. Разрушения и повреждения получили учебное заведение, жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись Красный Хутор на Черниговщине и Рожковичи на Сумщине. А под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. Кроме того, ночью агрессор атаковал наши регионы дронами типа Shahed-136/131, но силами и средствами противовоздушной обороны все восемь "Шахедов" уничтожены.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность и увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области РФ.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении защитники отбили четыре российских атаки вблизи Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области. На Лиманском отражены шесть атак оккупантов в районах Тернов и Ямполевки, а на Бахмутском – четыре возле Богдановки и Ивановского Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" армия РФ не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, за прошедшие сутки на Авдеевском направлении ВСУ отбили 21 вражескую атаку вблизи Очеретино, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще пять – возле Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать оккупантов недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 22 атаки. На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, а на Запорожском защитники отбили его атаку севернее Приютного.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, захватчики не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, но восемь их штурмовых действий накануне были безуспешными.

За прошедшие сутки украинская армейская авиация нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава ВС РФ, а силами и средствами ПВО была уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделения ракетных войск ударили по артиллерийскому средству и станции радиоэлектронной борьбы врага.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня армия РФ пытается активно наступать на Купянском и Лиманском направлениях, ища слабые места в обороне ВСУ. Оккупанты наращивают применение дронов-камикадзе, наносят большое количество артиллерийских и минометных обстрелов, в то же время не имеют стратегических успехов.

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