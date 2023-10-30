Оккупанты обстреляли центр Херсона несколько раз в час: есть раненые

Армия страны-агрессора России ночью в воскресенье, 29 октября, снова обстреляла Херсон. Оккупанты атаковали город несколько раз в течении часа, в результате обстрелов есть раненные среди мирных жителей.

Об этом на своем официальном канале Telegram сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Враг бил по областному центру с временно захваченного левого берега.

По словам руководителя ГВА, под удар российских военных попал Центральный район Херсона. Оккупанты повредили дома мирных жителей. Известно как минимум о двух пострадавших.

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68-летний мужчина получил многочисленные осколочные ранения. Он находится в медицинском учреждении, его состояние врачи оценили как средней тяжести.

Также пострадала женщина 34 лет, медики оказывают ей необходимую помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ днем 27 октября обстреляли Зеленовку под Херсоном. Вследствие атаки погиб мужчина, еще один ранен. Оккупанты ударили по жилому дому, превратив его в руины.

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