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Оккупанты обстреляли центр Херсона несколько раз в час: есть раненые

Ольга Липич
War
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Противник ударил по городу Херсон

Армия страны-агрессора России ночью в воскресенье, 29 октября, снова обстреляла Херсон. Оккупанты атаковали город несколько раз в течении часа, в результате обстрелов есть раненные среди мирных жителей.

Об этом на своем официальном канале Telegram сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Враг бил по областному центру с временно захваченного левого берега.

По словам руководителя ГВА, под удар российских военных попал Центральный район Херсона. Оккупанты повредили дома мирных жителей. Известно как минимум о двух пострадавших.

Оккупанты обстреляли центр Херсона несколько раз в час: есть раненые
Оккупанты обстреляли центр Херсона несколько раз в час: есть раненые
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68-летний мужчина получил многочисленные осколочные ранения. Он находится в медицинском учреждении, его состояние врачи оценили как средней тяжести.

Также пострадала женщина 34 лет, медики оказывают ей необходимую помощь.

Оккупанты обстреляли центр Херсона несколько раз в час: есть раненые

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ днем 27 октября обстреляли Зеленовку под Херсоном. Вследствие атаки погиб мужчина, еще один ранен. Оккупанты ударили по жилому дому, превратив его в руины.

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