Оккупанты обстреляли центр Купянска и попали в музей: под завалами оказались люди, есть погибшая и много раненых. Видео

Российские оккупанты 25 апреля совершили очередной обстрел Купянска на Харьковщине. Вражеские ракеты попали в местный музей, где под завалами оказались люди, одна женщина погибла.

Видео дня

По состоянию на 10:00 вторника известно минимум о десяти пострадавших. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, военные преступники из РФ запустили по Купянску ракеты С-300. Под вражеский удар попал центр города.

"Попали в музей. Под завалами есть люди, предварительно уже известно о более пяти раненых", – написал глава ОП.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что попадание российской ракеты зафиксировано в Краеведческий музей Купянска. Кроме раненых, по меньшей мере два человека оказались под завалами разрушенного здания. На месте работали все экстренные службы.

Около 10:00 чиновник уточнил, что в результате удара РФ ракетой С-300 по центру Купянска десять гражданских получили ранения. Из них трех человек доставили в больницу, семерым из легкими повреждениями помощь оказали на месте.

"Два человека остаются под завалами. Все подразделения ГСЧС и медики экстренной медицинской службы работают на месте, чтобы как можно быстрее разобрать завалы и помочь людям", – заявил Синегубов.

Вскоре СМИ сообщили, что в Купянске в результате удара РФ погибла работница музея. Еще одного человека продолжают искать под завалами.

Правоохранители отметили, что российская ракета разрушила полздания купянского музея – под его завалами оказались две женщины, вероятно, находившиеся в подвале. Специалисты делали все возможное, чтобы спасти их.

По словам главы ОВА, вероятность новых российских ракетных ударов по Харькову и населенным пунктам области остается достаточно высокой. Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях.

На обстрел страной-террористом РФ краеведческого музея в центре Купянска отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что все виновные в военном преступлении будут наказаны.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, на Купянском направлении ВС РФ продолжают мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. В то же время оккупанты ведут постоянные артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!