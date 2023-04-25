"Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас": Зеленский отреагировал на обстрел Купянска. Видео

На обстрел страной-террористом Россией украинского краеведческого музея в центре Купянска Харьковской области отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что все виновные в военном преступлении понесут наказание.

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По состоянию на 10:00 вторника, 25 апреля, известно о погибшей работнице музея и десяти раненых, но под завалами еще находятся люди. Видео с места трагедии гарант поделился в Telegram-канале (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Зеленский отметил, что ликвидация последствий обстрела и поисково-спасательная операция продолжаются. Он высказал соболезнования родным и близким погибшей.

"Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей абсолютно варварскими методами убивая украинцев. Не имеем права об этом забывать ни на секунду. Имеем и будем отвечать!" – написал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Учитывая то, что последний масштабный российский ракетный удар со стороны противника был 9 марта, оккупанты уже могли собрать до сотни ракет для нового обстрела Украины. В то же время следует помнить, что у государства-террориста есть и другое вооружение для воздушных атак.

– В ОК "Юг" ранее заявляли, что Россия может прибегнуть к следующей массированной ракетной атаке по Украине "ближе к сакральным для Кремля датам".

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