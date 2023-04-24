У России есть альтернатива ракетам: эксперты дали прогноз возможных атак оккупантов 1-9 мая

Россия уже могла накопить достаточно изготовленных ракет для нанесения нового массированного удара по Украине. В то же время следует помнить, что у государства-террориста есть и другое вооружение для воздушных атак.

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По оценкам аналитиков, последний российский ракетный удар был 9 марта, так что оккупанты уже могли собрать до сотни ракет, передает ТСН. Учитывая это, эксперты оценили угрозу, насколько возможна масштабная атака, например, в период 1-9 мая.

Так, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что россияне могут нанести удары, используя морские или авиационные носители. В то же время он отметил, что их количество ограниченно для максимального использования.

"Речь идет и о самолетах, которые были произведены во времена СССР. Ресурс силовой установки, узлов, планера уже исчерпан. После каждого полета выполнялись ремонт и обслуживание. Рассчитывать на масштабный удар россияне не могут, потому что уже ограничены в своих возможностях", – считает он.

По его словам, причиной является то, что часть российских ракетоносителей – кораблей / самолетов – не могут выполнять боевые задания, так как отработали свой ресурс и являются аварийными.

"Россияне постоянно привязываются к таким датам, как 1-е, 9 мая. Для Одессы это может быть 2 мая. Кстати, оно совпадает с двухнедельной паузой после налетов дронами. Видим, что сейчас они акцентируют внимание на Одессе", – объяснил эксперт.

Вместе с тем Коваленко призвал не забывать, что у россиян есть альтернатива ракетам. Для РФ гораздо дешевле, но так же "эффективно" использовать для атак по Украине дроны-камикадзе, в том числе иранского производства.

Украинский военный аналитик Алексей Гетьман тоже считает, что угроза российского массированного ракетного удара сохраняется. Однако он говорит, что у РФ осталось не более 15% стратегического запаса дальнобойных ракет.

"Все 100% они использовать не могут, потому что определенное количество вынуждены держать на севере, на Дальнем Востоке. Страна не может избавиться от всего нетронутого запаса ракет. Нынешняя пауза может свидетельствовать именно об этом. Но есть информация, что они планируют осуществить массированную атаку осенью, накануне похолодания, когда накопят достаточное количество ракет", – отметил эксперт.

В заключение он предположил, что первая декада мая, с точки зрения угрозы массированного ракетного удара РФ, может быть "сравнительно спокойной" для центральных регионов Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОК "Юг" отметили, что Россия может прибегнуть к следующей массированной ракетной атаке по Украине "ближе к сакральным для Кремля дат". Там напомнили о приближении так называемого дня победы 9 мая в РФ.

Со своей стороны спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что оккупанты попытаются осуществлять новые ракетные удары по Украине осенью. По его словам, для этого агрессор накапливает ракетный потенциал.

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