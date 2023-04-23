РФ попытается накопить ракеты для новых ударов по Украине: Игнат оценил перспективы

Российские оккупационные войска будут пытаться наносить новые ракетные удары по Украине с осени. Для этого враг занимается накоплением ракетного потенциала.

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Однако за то время, которое осталось до осени, российским оккупантам вряд ли удастся в полной степени восстановить запас ракет. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, за прошедшую зиму и осень российские войска выпустили по территории Украины сотни ракет. Игнат сомневается, что России удастся восстановить даже треть того запаса, который у них был до массированных ракетных ударов.

"Россия будет использовать любые способы и методы накопления своего потенциала, в частности, ракетного вооружения. То, что они осенью и зимой выпустили столько ракет…Им не удастся накопить даже треть того за тот период, который остался до осени", – сказал Игнат.

Также в Воздушных силах отметили, что немаловажную роль в отсутствии ракетного потенциала врага играют санкции. Из-за различных ограничений агрессор не может наладить производство на полную мощь.

"Производство длится достаточно долго. В условиях санкций осуществлять его непросто. Поэтому, вероятно, враг будет пытаться получить какие-то дополнительные системы, возможно, в других странах. Им удастся накопить, но такого потенциала, который они накапливали десятилетиями, вряд ли им получится иметь у себя на вооружении", – заявил спикер Воздушных сил.

Напомним, в ОК "Юг" считают, что войска РФ могут совершить следующую массированную ракетную атаку по Украине "ближе к сакральным для Кремля датам". Речь идет о приближении так называемого дня победы, который в стране-агрессоре отмечают 9 мая.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия сменила тактику массированных ракетных ударов по территории Украины. После того, как атаки на энергетическую инфраструктуру нашего государства не принесли государству-террористу желаемого результата, под прицелом окажется все, что касается подготовки к украинскому контрнаступлению.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что оккупанты прекратили массированные ракетные удары по украинским городам, как было осенью и зимой, из-за нехватки ракет. В течение года полномасштабного вторжения государство-агрессор использовало около 850 ракет для ударов по нашей инфраструктуре.

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