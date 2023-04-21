Выжидают 'сакральных дат': в ОК 'Юг' дали прогноз, когда оккупанты могут нанести массированные удары по Украине

Войска РФ могут совершить следующую массированную ракетную атаку по Украине "ближе к сакральным для Кремля дат". Речь идет о приближении так называемого дня победы, который в стране-агрессоре отмечают 9 мая.

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Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире канала "Еспресо". Хотя 14 месяцев террористической войны доказали, что российским военным преступникам не имеет значения, когда и что обстреливать в нашей стране.

Вместе с тем, от крайней массированной ракетной атаки РФ прошло длительное время по сравнению с тем, как еще осенью и зимой агрессор направлял на украинские города ракеты каждую неделю-две.

Представитель ОК "Юг" предполагает, что столь долгую паузу враг выдерживает для того, чтобы подготовиться к какому-то значимому, по его меркам, повторению массированных ударов ракетами.

И хотя вряд ли у ВС РФ хватит сил, средств и времени на подготовку нескольких таких атак, но на одну, вероятно, россияне смогут их накопить.

"Вполне возможно, что такой удар враг может посвятить как раз своим сакральным датам, как он любит это делать с определенным символизмом, то есть в районе 9 мая", – отметила Гуменюк.

По ее словам, учитывая мощное коварство государства-террориста РФ, можно рассчитывать, что атака произойдет и раньше. Учитывая ожидания украинцев относительно 9 мая, оккупанты могут использовать это для атаки перед ним.

"Соответственно, не стоит крепко привязываться к какой-то дате. Надо отдавать себе отчет, что в море есть российские ракетоносители, которые снаряжены и готовы к использованию, поэтому ракетный удар может быть в любое время, в частности с привлечением авиации и "Шахедов", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, после определенной паузы РФ возобновила ночные атаки по Украине дронами-камикадзе, используя Shahed-136 из новой партии этих БПЛА иранского производства.

В ночь на 20 апреля РФ за сутки запустила по украинским регионам 26 "Шахедов", 21 из которых сбили силы ПВО. В то время как в ночь на 21 апреля враг выпустил 12 беспилотников Shahed-136/131, восемь из которых наши воины обезвредили.

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