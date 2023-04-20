Оккупанты для атаки на Украину использовали новую партию иранских дронов: в ОК 'Юг' раскрыли подробности

В ночь на 20 апреля Россия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136 из новой партии. Они будут использоваться, в частности, в южных регионах Украины для поддержания террористического положения и напряженности местного населения.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Прошлой ночью вражескими БПЛА была атакована Николаевская и Одесская области.

Гуменюк отметила, что ракетные запасы россиян доведены до минимума, поэтому они вынуждены чаще использовать иранские дроны. В связи с этим и новой иранской поставкой БПЛА России в ОК "Юг" предупредили о возможных повторениях атак.

Напомним: по данным Генерального штаба ВСУ, только за прошедшие сутки захватчики применили против Украины 26 иранских дронов-камикадзе типа Shahed. В результате работы сил противовоздушной обороны 21 БПЛА был уничтожен.

В свою очередь, в ОК "Юг" показали кадры уничтожения "шахедов" во время ночной атаки дронами 19 апреля. Воины 160-й зенитной ракетной Одесской бригады сбили большинство вражеских целей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 апреля российские террористы устроили очередную атаку по Украине иранскими дронами-камикадзе типа Shahed. Враг атаковал Одесскую область 12 ударными БПЛА, 10 из которых были сбиты;

– также в ночь на 18 апреля российские оккупанты атаковали Николаевщину дронами Shahed. 7 БПЛА попали в объект промышленной инфраструктуры.

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