Оккупанты за сутки запустили по Украине 26 дронов Shahed, 21 сбили силы ПВО – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирных жителей Украины воздушными атаками. Только за прошедшие сутки захватчики применили 26 иранских дронов-камикадзе типа Shahed.

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В результате работы сил противовоздушной обороны 21 БПЛА был уничтожен. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 20 апреля.

Всего же за сутки российские войска нанесли 3 ракетных и 57 авиационных ударов. Также путинские террорист совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Преступные действия россиян в очередной раз привели к гибели и ранениям среди гражданского населения. Кроме того, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

По информации главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, ночью 20 апреля военные из воздушного командования "Восток" и ПВО терробороны приземлили 6 ударных БПЛА, которые враг направил на Днепропетровщину. По предварительным данным, над регионом были уничтожены "Шахеды".

Напомним, ночью 19 апреля российские террористы устроили очередную атаку по Украине иранскими дронами-камикадзе типа Shahed. Враг атаковал Одесскую область 12 ударными БПЛА. В результате работы сил противовоздушной обороны 10 вражеских БПЛА было уничтожено.

Ранее сообщалось, что на Запорожье вечером 18 апреля прогремел мощный взрыв. Он произошел во время воздушной тревоги. Впоследствии выяснилось, что Силы обороны сумели сбить "шахеды".

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники юга Украины показали кадры уничтожения "шахедов" во время ночной атаки дронами 19 апреля. Воины 160-й зенитной ракетной Одесской бригады сбили большинство вражеских целей.