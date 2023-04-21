Оккупанты ночью запустили по Украине 10 дронов Shahed, восемь сбили силы ПВО

Страна-агрессор Россия в ночь на 21 апреля устроила очередную воздушную атаку по Украине, используя дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства. Украинские силы противовоздушной обороны обезвредили восемь из 10 таких беспилотников.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке о военной обстановке. По данным столичных властей, все восемь вражеских целей защитники неба сбили на подлете к Киеву.

"Сегодня ночью враг применил около 10 БПЛА типа "Шахед-136", восемь из которых уничтожены нашими защитниками", – заявили в Генштабе.

Там добавили, что информация о ночной дроновой атаке врага еще уточняется. Также предупредили, что вероятность нанесения Россией ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Напомним: Россия в ночь на 21 апреля устроила новую атаку дронами типа Shahed по украинским регионам. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.

В Полтавской области официально подтвердили прилет в гражданскую инфраструктуру Полтавского района: там вспыхнул пожар, к счастью, без пострадавших.

В Киевской области отметили работу защитников неба: силы ПВО сбили все восемь БПЛА на подлете к украинской столице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 20 апреля Россия атаковала Украину дронами Shahed-136 из новой партии этих БПЛА иранского производства. Предупреждалось, что оккупанты будут применять их в южных регионах Украины для поддержания террористического состояния и напряженности местного населения.

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