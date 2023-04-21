Оккупанты ударили дронами по Полтавщине: есть разрушения гражданской инфраструктуры

Ночью в пятницу, 21 апреля, Россия ударила беспилотниками по Полтавской области. Зафиксирован прилет в объект гражданской инфраструктуры, который потерпел разрушения.

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Предварительно, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, удар БПЛА пришелся на Полтавский район. На месте разрушения гражданской инфраструктуры возникло возгорание.

"Спасатели работают над тушением пожара. Предварительно, пострадавших нет", – написал чиновник.

Отметим, что этой ночью на территории Полтавщины воздушная тревога была объявлена в 03:32, отбой был после 05:34.

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