Оккупанты ночью ударили по Винниччине, есть прилет в объект инфраструктуры

Во время атаки дронами по Украине в ночь на 21 апреля в Винницкой области были взрывы. Подтверждено попадание вражеского беспилотника типа Shahed по объекту инфраструктуры.

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Соответствующее заявление сделала начальник координационного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк, выступая в эфире национального телемарафона "Єдині новини" утром в пятницу, 21 апреля.

"К сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры в Винницкой области", – сказала Гуменюк.

Она отметила, что пуск иранских дронов-камикадзе обходится россиянам дешевле, чем пуск ракет. В эту ночь противник пытался атаковать нашу страну на разных направлениях, но большинство БПЛА украинские воины сбили.

Отметим: Воздушные силы ВС Украины подтвердили, что ночью ликвидировали восемь вражеских Shahed-136/131 из 12. Дроны российская оккупационная армия запустила с северного направления (Брянская область РФ).

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