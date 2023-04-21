Россия устроила ночную атаку дронами: в Киевской ОВА предупредили о работе ПВО

Оккупационная российская армия в ночь на пятницу, 21 апреля, устроила новую атаку дронами по украинским городам. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.

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Об угрозе атаки вражескими беспилотниками сообщили в Киевской областной военной администрации в Telegram. Там призывали граждан направляться в укрытия.

"Киевщина! Угроза атаки вражеских дронов. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога", – говорится в сообщении.

Позже в КОВА отметили, что в регионе работают силы противовоздушной обороны. Жителей области призвали сохранять информационную тишину – не публиковать фото "прилетов" или работы ПВО.

"В Киевской области работает ПВО! Соблюдайте информационную тишину. Ни в коем случае не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств противовоздушной обороны", – отметили в КОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска 20 апреля нанесли удары по селам Каменское и Малая Токмачка в Запорожской области. В результате два человека погибли, еще один – получил ранения.