Оккупанты обстреляли Запорожье: на месте прилета начался серьезный пожар, есть раненый

Российские войска обстреляли Запорожье. Есть попадание в объекты жилой инфраструктуры, на месте одного из них вспыхнул серьезный пожар.

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Об этом сообщил глава Запорожской областной военно-гражданской администрации Александр Старух. В соцсетях пишут, что обстрел велся из района временно оккупированного города Токмак (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Враг вновь атаковал ракетами окрестности Запорожья. В результате прилета на объекте гражданской инфраструктуры возник пожар. По предварительным данным, один человек ранен. На месте работают соответствующие службы. Сохраняем бдительность", – написал Старух.

В свою очередь и. о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что в результате вражеской атаки пожар возник на одном из предприятий. От взрывной волны в близлежащих домах вылетели окна, а пострадавший человек получил осколочное ранение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 31 декабря российские войска выпустили по Украине более 20 ракет. Силы ПВО уничтожили 12 из них. В результате обстрела были повреждены объекты в нескольких районах Киева, есть погибший, 21 человек пострадал. Есть разрушения, повреждения получил гостиничный объект.

В течение первого же часа нового 2023 года российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В Голосеевском и Шевченковском районах столицы сработала система противовоздушной обороны. Обломки сбитой ракеты повредили автомобиль.

Ночью 2 января Россия запустила по Украине новую партию дронов-камикадзе. В Киевской области сработало ПВО.

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