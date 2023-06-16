Оккупанты обстреляли жилые массивы Херсона: шесть человек ранены

Российские войска днем 16 июня обстреляли Херсон. Пострадали по меньшей мере шесть человек.

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Повреждены многоэтажки, админздание медицинского и учебного заведений, автотранспорт, линии электропередач. Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

"По данным следствия, 16 июня около 13:00 российские военные начали массивно обстреливать жилые массивы города Херсона. Сейчас известно о по меньшей мере шести травмированных горожанах. Данные уточняются. Повреждена многоэтажка, админздание медицинского и учебного заведений, автотранспорт, линии электропередач", – отметили в местной прокуратуре.

По состоянию на 14:19, когда было обнародовано сообщение, оккупанты продолжали обстрелы Херсона.

В настоящее время при процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", – отметили в Херсонской областной прокуратуре.

Напомним, утром сообщалось, что оккупанты ударили по Херсонщине и Орехову на Запорожье. В этих населенных пунктах погибли по меньшей мере двое гражданских, один человек получил ранения.

Так, в Новобериславе Херсонской области захватчики убили супружескую пару: жена погибла на месте, ее муж умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

А в Орехове ранения получил 55-летний местный житель.

Также сообщалось, что во время визита в Киев делегации из Африки Россия атаковала Киевскую область ракетами. Силы ПВО сбили 6 крылатых ракет "Калибр" и столько же аэробаллистических "Кинжалов". Тревогу африканские лидеры, прибывшие убеждать президента Украины Владимира Зеленского в необходимости переговоров с Россией, пережидали в бомбоубежище.

В Киевской области в результате падения обломков сбитых ракет повреждены дома, пострадали четверо мирных жителей, в частности двое детей.