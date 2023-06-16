Оккупанты ударили по Херсонщине и Орехову на Запорожье: погибли супруги. Фото

Войска Российской Федерации в ночь на 16 июня обстреляли село Новоберислав на правом, деоккупированном берегу Херсонской области. Утром в пятницу враг атаковал город Орехов на Запорожье. В этих населенных пунктах погибли по меньшей мере двое гражданских, один человек получил ранения.

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О трагедии на Херсонщине сообщил на своем канале в Telegram глава ОВА Александр Прокудин. В Новобериславе, по его информации, погибли люди. Жертвы военного преступления россиян – это супружеская пара.

По селу на берегу Днепра военнослужащие страны-агрессора ударили из реактивной и ствольной артиллерии.

"Враг вел прицельный обстрел жилых домов. Из-за попадания в одно из жилищ погибли супруги", – написал Прокудин.

Жизнь женщины оборвалась на месте инцидента. Мужчине оказывали помощь медики, однако ранения оказались слишком тяжелыми. По дороге в больницу его тоже не стало.

По городу Орехов противник нанес удар утром 16 июня. Ранен местный житель, ему 55 лет.

Как сообщил в Telegram глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, пострадавшего оперативно доставили в медучреждение.

В целом за минувшие сутки российские войска 71 обстреливали Запорожскую область. Пострадали 14 населенных пунктов, добавилось 24 сообщения о разрушении жилья и имущества людей.

Малашко показал фотографии последствий обстрелов:

Как писал OBOZREVATEL:

– 15 июня оккупационные войска нанесли очередной ракетный удар по Херсону. Также под огонь вражеской артиллерии попал ряд населенных пунктов области, среди которых Зеленовка. Там погибла 80-летняя женщина, а 69-летняя местная жительница получила ранение.

– В ночь на 16 июня ВС РФ запустили по югу Украины два Shahed-136/131. Все они были уничтожены нашей противовоздушной обороной.

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