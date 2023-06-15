Оккупанты нанесли ракетный удар по Херсону и ударили по Зеленовке: погибла женщина

В четверг, 15 июня, российские оккупационные войска нанесли очередной ракетный удар по Херсону. Также под огонь вражеской артиллерии попал ряд населенных пунктов области, среди которых Зеленовка – там погибла 80-летняя женщина, а 69-летняя – получила ранение.

Видео дня

О последствиях атак террористов РФ сообщили в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, а также в Facebook – оперативное командование "Юг". Отмечается, что удар по областному центру был нанесен около 6 утра.

Как отметили в ОК "Юг" самолеты тактической авиации противника, используя особенности пуска с минимально возможной высоты, направили две ракеты Х-59 по административному зданию и одному из учебных заведений города. Зданиям нанесены значительные разрушения, люди не пострадали.

Также военные добавили, что артиллерийскими обстрелами, которых за сутки было более 50, российские оккупационные войска терроризировали Очаков, Зеленовку, Антоновку, Берислав, Чернобаевку, Зимовник, Степановку и Херсон. В результате атак ранены трое гражданских, повреждены около десятка зданий, несколько частных автомобилей.

Прокудин уточнил, что мирные жители пострадали, в частности, в Зеленовке.

"К сожалению, из-за вражеского удара погибла 80-летняя женщина, а 69-летняя – получила ранения. На месте работают экстренные службы", – отметил начальник ОВА.

Напомним: ночью 15 июня Россия также нанесла ракетный удар по Днепропетровской области Украины. Зафиксировано попадание трех вражеских крылатых ракет по промышленным объектам в Кривом Роге, где вспыхнули пожары и пострадал мужчина.

Также минувшей ночью оккупанты атаковали крылатыми ракетами Одессу. В городе раздались взрывы. В результате обстрела 3 человека погибли и еще 13 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ночью 15 июня украинские защитники неба отразили очередную атаку РФ на города Украины. Силам противовоздушной обороны удалось сбить одну крылатую ракету, 20 дронов Shahed-136/131 и еще один разведывательный БПЛА врага;

– накануне российские террористы совершили обстрел Краматорска и Константиновки Донецкой области. Оккупанты ударили ракетами по частному сектору, в результате чего среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!