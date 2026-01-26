Оккупанты оставили позиции на острове Алексеевский в Херсонской области: что известно о ситуации

Вследствие удачных действий украинских защитников и проблем с морально-психологическим состоянием в рядах оккупационного войска российские захватчики оставили свои позиции на острове Алексеевский, в Херсонской области. Враг пока не имеет возможности восстановить там наблюдательные посты.

Об этом в комментарии медиа рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин. По его словам, соответствующую информацию зафиксировала украинская разведка.

Волошин также добавил, что противник пока не имеет возможности восстановить наблюдательные посты на острове. Российские войска не могут снова завести туда своих наблюдателей.

Кроме этого, на Херсонском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку. В частности, чтобы поддержать темп штурмовых действий, руководство оккупационных сил снимает подразделения воздушно-десантных войск и перебрасывает их на Ореховское направление.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский назвал сложной оперативную обстановку на Покровском и Очеретинском направлениях. Только на этих двух отрезках фронта за прошедшую неделю зафиксировано около 400 боевых столкновений с врагом.

