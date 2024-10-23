Оккупанты осуществляют атаки по всем направлениям востока и юга: произошло 132 боевых столкновения – Генштаб

На поле боя в Украине в течение среды, 23 октября, по состоянию на 22:00 произошло 132 боевых столкновения воинов Вооруженных сил с российским оккупационным войском. Самой сложной обстановка остается на Кураховском и Покровском направлениях, впрочем враг продолжает нести значительные потери.

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Об этом говорится в сводке с фронта, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Враг на протяжении дня нанес по Украине один ракетный удар, 73 авиаудара с применением 117 КАБов, нанес 610 ударов дронами-камикадзе и совершил около 3 тысяч обстрелов.

На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений: пять атак в районах Волчанска и Тихого отбиты, еще две продолжаются.

На Купянском направлении враг девять раз пытался вытеснить ВСУ с занимаемых позиций около Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Вишневого и Первомайского. Две атаки по состоянию на 22:00 еще продолжались.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 12 раз возле населенных пунктов Грековка, Терны, Новомихайловка, Торское и Серебрянка. Восемь атак отбиты, еще четыре продолжаются, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении произошло пять боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районах Ступочек, Белой Горы и Григоровки. Все попытки врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами.

На Торецком направлении армия России четыре раза пыталась вклиниться в нашу оборону. В районах населенных пунктов Торецк и Нелиповка ВСУ остановили три атаки врага, еще одна – продолжается.

На Покровском направлении агрессор совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность врага в районах Селидового, Новоторецкого, Лысовки, Сухой Балки, Луча, Сухого Яра, Крутого Яра, Миролюбовки, Красного Яра и Михайловки. По состоянию на 22:00 Силы обороны отразили 29 вражеских атак. В Генштабе отметили, что ситуация сложная, но контролируемая.

Потери армии РФ в течение дня в Покровском направлении составили 348 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены один БТР, одна БМП, четыре единицы автомобильной техники, два мотоцикла, три антенны БпЛА, одна пушка и один миномет. Кроме того, два БТР, один ББМ, один автомобиль, один МТЛБ и один вражеский миномет были повреждены.

На Кураховском направлении произошло 30 боевых столкновений. Оккупанты сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Екатериновка, Антоновка, Новодмитровка, Кременная Балка, Звездное, Острое и Дальнее. Отражены 26 атак, четыре еще продолжаются.

На Времивском направлении произошло пять боестолкновений. Все вражеские штурмы остановлены в районах Богоявленки, Новоукраинки и Золотой Нивы.

На Ореховском направлении одна безуспешная атака врага отбита украинскими военными вблизи Новоданиловки.

На Приднепровском направлении ВСУ отразили четыре вражеских атаки.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары КАБами по собственной территории. Известно о 27 авиационных ударах с применением 21 КАБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генеральном штабе ВСУ подсчитали, что 22 октября украинские защитники отминусовали 1460 оккупантов, а также почти 300 единиц военной техники и вооружения врага.

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