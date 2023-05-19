Оккупанты отбирают у украинцев отели на Азовском побережье и готовятся к курортному сезону, – Федоров

Российские оккупанты заняли треть из более чем 600 баз отдыха курортного украинского поселка Кирилловка Запорожской области. В части расселили военнослужащих ВС РФ, часть просто разграбили, а на некоторых участках захватчикам хватает наглости вести собственный туристический бизнес.

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Об этом 19 мая на своем Telegram-канале сообщил Иван Федоров, мелитопольский городской глава. Он отметил, что таким образом захватчики хотят заработать на "курортном сезоне".

Пока что на временно оккупированной территории распространяются объявления о поиске персонала: начиная от уборщиков и заканчивая директорами. "Никто не хочет работать на оккупантов", – написал чиновник.

Во многих отелях россияне оставили после себя разруху, грязь и голые стены. "О преступлениях нельзя молчать. Владельцам необходимо как можно скорее сообщить о захвате имущества в правоохранительные органы Украины", – призвал Федоров.

Он указал, что миру нужно показать настоящее лицо воров-оккупантов, "чтобы в будущем возместить ущерб, восстановить территории и вместе превратить наше побережье в курорт европейского уровня".

Напомним: недавно в сети показали новое видео из временно оккупированной Кирилловки. Пляжи популярного курорта пустые.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российские военные-кадыровцы нападают на гражданских в оккупированном Мариуполе. А в населенных пунктах Запорожской области, временно не подконтрольных Украине, захватчики грабят школы, забирая даже российские учебники.

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