Оккупанты отбирают жилье у украинцев даже при наличии российских паспортов – ЦНС

Во временно захваченных украинских городах представители российско-оккупационных "администраций" вместе с захватчиками продолжают террор местного населения. У мирных украинцев отбирают жилье.

Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщили в Центре национального сопротивления. От преступлений оккупантов людей не спасают даже паспорта страны-агрессора, которые захватчики заставляют брать.

Они осуществляют рейды по оккупированным городам и определяют помещения не только те, которые не имеют собственника, но и те, которые переоформлены в соответствии с законодательством РФ.

В последнее время подобные рейды очень часто фиксируют в городе Железный Порт в Херсонской области. Оккупанты вносят в реестры даже тех лиц, которые уже имеют паспорт государства-террориста России. Таким образом россияне уже отобрали несколько квартир и передали их так называемым "переселенцам" или "пострадавшим" во время боевых действий.

Стоит отметить, что ранее оккупанты конфисковали жилье у владельцев, выехавших с оккупированных территорий. Теперь же они отбирают жилье у лиц, проявивших "лояльность" к оформлению документов врага.

"Такие действия оккупационных властей свидетельствуют только о желании продолжать геноцидную практику по изменению этнического состава населения на территории Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики на временно оккупированной части Запорожской области Украины начали "досрочное голосование" в т.н. выборах президента РФ. Россияне и коллаборанты планируют в течение трех недель обходить дома местных жителей.

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