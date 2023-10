Оккупанты паникуют из-за прорыва ВСУ на левый берег Херсонщины и хотят помешать продвижению – ISW

Войска России вовсю пытаются помешать усилиям Украины по поставкам и укреплению недавно захваченных позиций оккупантов на левом берегу Херсонской области. Некоторое время назад пропагандисты кричали о том, как ВСУ угрожают им в этом районе, а теперь резко сменили риторику.

Захватчики утверждают, мол, масштабы продвижения украинских сил и отбитие ими территории не столь велики, поэтому у россиян "нет причин" для паники. На испуганность в рядах ВС РФ и их сторонников указал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что украинские военные, участвующие в наземных операциях на левобережье Хеосонщины, заявили о ведении боев за полный контроль над селом Крынки (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от реки Днепр).

В это время российские провоенные блогеры утверждали, что ВСУ сохраняют позиции в Крынках, но не соглашались с масштабами этих позиций.

Так, один из них утверждал, мол, украинские войска продвинулись почти на два километра к югу от населенного пункта. Другой говорил, что украинские силы контролируют все Крынки, а третий попытался опровергнуть это утверждение, убеждая, что российские войска вытеснили украинскую диверсионно-разведывательную группу с позиций на южной окраине села.

Пропагандисты, как обычно, пытаются приуменьшить поражение армии РФ. Россиянам они рассказывают, что те все еще обстреливают украинские позиции у Антоновского моста к северу от Олешек (7 км к югу от Херсона и 4 км от реки Днепр) и железнодорожного Антоновского моста к северу от Поймы (10 км к юго-востоку от Херсона и 4 км от Днепра).

Один блогер даже говорил, что боевые действия велись вблизи Крынок и Песчановки (12 км юго-восточнее Херсона и 3 км от Днепра), хотя большинство российских источников утверждали, что войска РФ преимущественно используют авиацию и артиллерию, чтобы попытаться выбить ВСУ с позиций на левом берегу.

Некоторые пропагандисты также утверждали, что украинские военные эвакуируют раненых и перебрасывают новые силы и легкую технику через Днепр для того, чтобы поддерживать захваченные у оккупантов позиции.

По данным ISW, Силы обороны Украины сохраняют присутствие на левом берегу Херсонщины после того, как в ночь с 17 на 18 октября начались более масштабные, чем обычно, наземные операции.

"А это свидетельствует о том, что украинские силы смогли надлежащим образом обеспечить и усилить группы, проводившие эти операции, несмотря на активизацию российской авиации вдоль реки Днепр", – подчеркнули аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне отмечалось, что ВСУ закрепились на левом берегу Херсонщины после того, как продвинулись на северо-восток к селу Крынки. Аналитики указывали, что украинские силы провели большую наземную операцию.

