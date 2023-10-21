ВСУ продвинулись на левом берегу Херсонщины и закрепились – аналитики

За прошедшие сутки, 20 октября, Силам обороны удалось продвинуться на территории Херсонской области. Совершив масштабную наземную операцию, они установили свое присутствие на восточном берегу Днепра.

Об этом идет речь в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что согласно геолокационным кадрам, украинские силы продвинулись к северо-восточным Крынкам, что в 27 км восточнее города Херсона и в 2 км от реки Днепр.

Российские военные блогеры подтвердили присутствие украинских военных возле Крынок и Антоновского шоссе и железнодорожных мостов. Еще один пропагандист утверждал, что наши защитники временно продвинулись дальше к населенному пункту вплоть до дороги Казачьи Лагери-Крынки-Корсунка. Однако российские авиаудары отбросили их на северную окраину населенного пункта.

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Еще один "военкор" сообщил о боях возле Песчановки, расположенной в 14 км восточнее Херсона и 4 км от Днепра, а на южной окраине населенного пункта, по его словам, действует украинская ДРГ.

Аналитики отметили, что один из российских военных блогеров еще 18 октября писал о присутствии украинских сил в Песчановке.

"Однако ISW не наблюдала никакого визуального подтверждения того, что украинские силы удерживают позиции в населенных пунктах на восточном берегу, кроме Крынок", – подытожили в аналитике.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Накануне в ISW отметили, что россияне подняли панику из-за более масштабных, чем обычно, наземных операций Сил обороны Украины на левом берегу Херсонщины. Оккупанты отмечают, что украинцы сохраняют ограниченное присутствие в некоторых районах вблизи береговой линии реки Днепр и железнодорожного Антоновского моста.

– В России заявили, что 17-18 октября ротные подразделения двух украинских морских пехотных бригад совершили штурм через Днепр на левый берег Херсонщины. Пропагандистов обеспокоила длительная деятельность сил обороны Украины в этом районе.

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