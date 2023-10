Оккупанты испугались украинских морпехов на левобережье Херсонщины: в ISW объяснили, что происходит. Карта

В России заявили, что 17-18 октября ротные подразделения двух украинских морских пехотных бригад совершили штурм через Днепр на левый берег Херсонщины. Пропагандисты выразили явную обеспокоенность длительной деятельностью Сил обороны Украины там и представили ее как часть потенциальной большей операции.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Специалисты проанализировали действия ВСУ в этом районе, но в то же время высказали предположение, что сейчас речь не идет о создании ими большого плацдарма для продвижения.

Аналитики ссылаются на опубликованные 18 октября кадры, которые показали, что украинские силы продвинулись к северу от Песчановки (14 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр) и к Пойме (11 км к востоку от города и 4 км от реки).

Известный блогер из РФ утверждал, что две украинские "штурмовые группы" высадились на восточном берегу Днепра и прорвали начальную российскую оборону, временно заняв всю Пойму и позиции на северной окраине Песчановки днем 17 октября.

Видео дня

Позже он уже заявлял, что российские войска оттеснили украинские силы с этих позиций в сторону реки Днепр. По его словам, по состоянию на полдень 18 октября в Песчановке продолжала действовать "украинская диверсионная группа".

Вместе с тем пропагандист предположил, что ВС РФ удерживают только позиции на южной окраине населенного пункта. Министерство обороны РФ тогда тоже признало операции ВСУ, утверждая, что оккупанты "остановили четыре украинских ДРГ" возле Подстепного (16 км к востоку от Херсона) и Поймы. А еще один известный российский блогер добавил, что украинские войска заняли Пойму в ночь с 17 на 18 октября.

На этом фоне российские источники выразили явную озабоченность продолжающейся украинской деятельностью в Херсонской области. Они характеризовали нападения как попытку Украины расширить "плацдарм" на левом берегу Днепра и начальные этапы большей наступательной операции через реку.

Даже российский диктатор Путин назвал украинскую деятельность в Херсонской области "очередным контрнаступлением" и продолжил свою типичную риторику, заявляя, что все украинские наступательные операции "неудачны".

В то же время пропагандист, который стал основой для многих из опубликованных данных именно о ситуации на границе между временно оккупированной и освобожденной частью Херсонщины, начал выражать обеспокоенность по поводу украинского наступления через Днепр еще в начале 2023 года, а в конце сентября усилил свои предостережения. Он отреагировал на новость об атаке ВСУ в ночь с 17 на 18 октября, обвинив МО РФ в том, что оно не восприняло серьезную угрозу пересечения украинскими силами этой границы.

Аналитики ISW предполагают, что опасения России по поводу способности российских войск отразить возможную наступательную операцию Украины через Днепр могут быть частично связаны с состоянием российской группировки сил на левом берегу. Командование оккупантов в течение последних месяцев оттянуло сравнительно больше элитных подразделений из Херсонского направления на Запорожское, поскольку, вероятно, рассматривает Херсон как спокойный сектор, а текущий состав сил в этом районе как менее боеспособный.

Представитель ОК "Юг" Украины Наталья Гуменюк 17 октября заявила, что ВС РФ продолжают передислоцировать подготовленные подразделения из Херсонщины на Запорожье и восточное направление. Не исключено, что оккупанты недавно передислоцировали части 41-й общевойсковой армии (ЦВО) и 810-й отдельной морской пехотной бригады (Черноморский флот РФ) на Херсонщину, однако непонятно, где именно они развернуты. Сообщается, что украинские контрнаступательные операции привели к тому, что по состоянию на 22 сентября российская 810-я ОМПБр была небоеспособной.

В ISW заявили, что не спекулируют относительно масштабов и перспектив текущей украинской деятельности на восточном берегу Херсонщины, но в то же время не оценивают, что ВСУ создали там плацдарм, который был бы пригоден для дальнейшего маневра значительных механизированных сил в это время.

"Однако стоит отметить, что известные и надежные российские источники обсуждают украинскую деятельность на восточном берегу Херсонщины как более масштабную, чем ранее задокументированные тактические рейды украинских сил через реку. ISW будет продолжать внимательно следить за территорией и оценивать контроль над изменениями местности и ответа России соответственно своей постоянной политики не прогнозировать действия Украины", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, со своей стороны партизаны движения "Атеш" информируют, что оккупанты начали готовиться к боям на Херсонщине. Для этого захватчики перемещают не только технику, но и командные пункты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!