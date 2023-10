В ВСУ есть продвижение на фронте, оккупанты паникуют из-за ситуации на левобережье Херсонщины – ISW

В российском информационном пространстве не стихает паника из-за более масштабных, чем обычно, наземных операций Сил обороны Украины на левом берегу Херсонщины. Оккупанты отмечают, что украинцы сохраняют ограниченное присутствие в некоторых районах вблизи береговой линии реки Днепр и железнодорожного Антоновского моста.

А вместе с тем за прошедшие сутки ВСУ продвинулись на запад Запорожской области и к югу от Бахмута во время продолжения контрнаступательных операций. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Операции ВСУ на левобережье Херсонщины

Известный российский блогер, инициировавший среди земляков дискуссию об украинских штурмах на левом берегу Херсонщины, 19 октября заявил, что две диверсионно-разведывательные группы украинской морской пехотной бригады переправились через Днепр, разбили российские войска в этом районе и завоевали плацдарм в селе Крынки (30 км восточнее Херсона и примерно 2 км вглубь материка от береговой линии реки Днепр).

Он утверждал, что российская пехота контратаковала и оттеснила украинские силы к окрестностям села, но признал, что ВСУ все еще контролируют некоторые дома в Крынках и ждут подкрепления в этом районе.

Другой пропагандист добавил, что Украина в атаках на Крынки использовала больше живой силы, чем в предыдущих. Несколько российских источников, в частности гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо, утверждали, что армии РФ "удалось отбросить" украинцев из района сел Пойма, Песчановка и Подстепное (15 км к востоку от Херсона) к берегу Днепра и к позициям под Антоновским железнодорожным мостом. Россияне выразили убеждение, что там украинские силы будут пытаться отдохнуть и перегруппироваться под постоянными авиационными и артиллерийскими ударами РФ.

На фоне этой паники в российском инфопространстве аналитики ISW подчеркнули, что Генштаб ВСУ "молчаливо признал" украинские операции на левом, временно оккупированном, берегу Херсонской области.

"Он сообщил, что 19 октября российская авиация нанесла удары по Песчановке, имея в виду, что украинские силы действуют в населенном пункте. В то же время российские источники продолжают предлагать несколько расходящиеся утверждения по масштабу украинских атак на левом берегу", – отметили в ISW.

Там добавили, что продолжают оценивать текущие украинские действия как более масштабные, чем наблюдаемые ранее тактические рейды. Специалисты говорят, что геолокационные кадры указывают на то, что ВСУ сохраняют присутствие вдоль береговой линии и у железнодорожного Антоновского моста, несмотря на контратаки оккупантов.

Продвижение ВСУ на фронте

Отмечается, что 19 октября Силы обороны Украины преуспели вблизи Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута), Андреевки (10 км) и Курдюмовки (13 км), а также продвинулись к российской оборонной линии в направлении Опытного (3 км южнее Бахмута).

Перед этим представитель Восточной группировки войск Украины капитан Илья Евлаш заявил, что защитники продвинулись через железнодорожный путь в неопределенных районах к югу от города-крепости.

Со своей стороны и российские источники заявляли, что 18 октября ВСУ перешли железнодорожный путь в Клещиевке.

Параллельно Генштаб ВСУ и другие украинские военные источники сообщили, Силы обороны преуспели к югу от Работино и юго-западнее Вербового на Запорожском направлении фронта.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что ВСУ удалось оттеснить оккупантов с позиций возле Вербового и продвинуться на 1,5-1,6 км вглубь оборонительных рубежей врага на неопределенном участке фронта возле Работино.

