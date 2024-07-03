Оккупанты перебрасывают военные резервы через Мариуполь на север Донецкой области. Видео

Российские кафиры продолжают превращать Мариуполь в военную базу, наращивают силы в городе и окрестных селениях. Через временно оккупированный Мариуполь враг опрокидывает резервы с бердянского направления на север Донецкой области.

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Партизаны фиксируют перемещение военных колонн русской армии. Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Telegram.

В частности, оккупационные войска перемещают свои резервы в сторону Покровска и Торецка.

А мариупольское направление оккупанты превращают в военную базу. В самом городе и в окрестных населенных пунктах оккупанты наращивают силы.

Захватчики пополняют свои военные базы и прокладывают железную дорогу, которая соединяла бы Мариуполь с Ростовом-на-Дону.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе собрались построить военно-логистическую базу. Ее возводят в районе станции Мариуполь-Сортировочная, за счет "национализации", то есть кражи, земель мариупольцев.

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