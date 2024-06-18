Оккупанты собираются построить военно-логистическую базу на отобранных у украинцев землях в Мариуполе, – Андрющенко

Российские оккупанты во временно оккупированном Мариуполе собрались построить новую военно-логистическую базу. Ее построят в районе станции Мариуполь-Сортировочная за счет "национализации", то есть кражи, земель мариупольцев.

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Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что на прошлой неделе оккупанты признали "бесхозяйственными" большой перечень адресов в городе, в том числе в районе улицы Левченко.

"Без лишних подробностей – здесь россияне планируют построить обширную военно-логистическую базу уже в этом году", – отметил чиновник.

По его информации, застройщиком станет та самая гражданско-строительная часть министерства обороны РФ, которая уже приложила рук к строительству ЖК "Невский", а на данный момент строит Нахимовское училище.

"Все это из-за запуска железной дороги (извините, опять о карфагеме должно быть уничтожено) и перестройки Мариуполя как базы, типа Севастополя", – объяснил Андрющенко.

Напомним, ранее агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" сообщили, что оккупанты в Мариуполе боятся американских баллистических ракет ATACMS. Поэтому вражеские подразделения часто меняют места дислокации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Россияне почти достроили железную дорогу из Ростова-на-Дону во временно оккупированный Мариуполь. Ожидается, что уже в ближайшие дни враг начнет использовать новое железнодорожное сообщение. Это чревато сокращением времени логистики армии РФ.

– Оккупанты во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области они разместили большую логистическую базу возле жилых домов. Гражданских жителей города захватчики используют как "живой щит".