Оккупанты перебросили к Марьинке 'штурмовые подразделения Z': их к боям готовили всего две недели

Несколько дней назад российское командование отвело от Марьинки в Донецкой области две российские десантные части, требующие восстановления. Вместо них на направление бросили так называемые "штурмовые подразделения Z".

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На подготовку этих самых "штурмовых подразделений" РФ отводит 10-15 дней, такая короткая подготовка сказывается на поле боя. Об этом рассказал руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

Два десантных подразделения ВС РФ, которые на днях были отведены от Марьинки на восстановление, российское командование заменило "штурмовыми подразделениями Z". При этом если в нормальных армиях штурмовые отряды формируют из военных со сверхвысокой мотивацией и серьезной подготовкой, то в России критерием отбора стало наличие судимости или проблем с законом в прошлом.

"Вместо этого зашли штурмовые подразделения Z так называемые… На сегодняшний день начали по принципу ЧВК "Вагнер" набирать в штурмовые подразделения просто людей с уголовным прошлым. Существует отдельный устав для этих подразделений, который четко определяет, что раненых с поля боя не эвакуируют. Почему? Для того, чтобы не отвлекать от штурмовых действий личный состав, который не поражен", – рассказал Дмитрашковский.

Впечатляет также уровень подготовки этих полукриминальных "штурмовиков": в лучшем случае она может длиться до двух недель.

"К нам попали некоторые документы, а именно: "Положение о штурмовых ротах Z" 8-й общей военной армии РФ. Там четко указано, что на подготовку данных подразделений выделяется всего 10-15 дней. Это слишком мало, чтобы подготовить качественно для формирования коллектива, который будет работать слаженно. Но в России понятно, что даже не ведут учет погибших в этих подразделениях. Жуковская стратегия и тактика присутствуют по сегодняшний день. И принцип "бабы еще нарожают" в России неизменен", – резюмировал спикер.

Напомним, ранее в Минобороны Украины рассказали, что оккупанты продвигаются на некоторых участках в Бахмуте, ожесточенные бои за город не прекращаются. В целом враг продолжает наступательные действия на четырех направлениям одновременно – Марьинское, Авдеевское, Лиманское, Бахмутское.

Также сообщалось, что глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на пресс-конференции после заседания министров обороны стран-партнеров в формате "Рамштайн" 21 апреля заявил, что РФ расходует в Бахмуте людей ради "очень небольшой выгоды", их моральный дух слаб. Он отметил, что украинские военные, несмотря на жестокость боев в Бахмуте, показывают отличные результаты.