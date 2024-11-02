Оккупанты перебросили катера из Крыма на Кинбурнскую косу: в ВСУ объяснили, что происходит

Российские оккупационные войска перебросили из Крыма на Кинбурнскую и Тендровскую косы в Николаевской и Херсонской областях скоростные катера. Россияне опасаются возможного наступления Сил обороны, в частности форсирования Днепра.

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Об этом в сказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире FREEДОМ в пятницу, 1 ноября. По его словам, войска страны-агрессора перебросил из Севастополя батарею речных скоростных катеров, чтобы улучшить оборону этой территории.

"Противник боится, что мы будем форсировать Днепр и возьмем под контроль косы, организуем там плацдарм для дальнейшего наступления", – объяснил Волошин.

По его словам, оккупанты небольшими пехотными группами в составе 5-10 человек проводят разведку боем на Днепре в Херсонской области.

"Они хотят захватить небольшие плацдармы, чтобы оттянуть туда как можно больше наших сил, и угрожать оттуда нашим населенным пунктам, которые размещены на правом берегу Днепра. Они и сейчас постоянно атакуют тот же Херсон с воздуха, но при захвате плацдармов обстрелы усилятся. Это тактика терроризма против мирного населения", – сказал спикер Сил обороны юга.

Отметим, что в ходе контрнаступления ВСУ в ноябре 2022 года Кинбурнская коса осталась единственной захваченной войсками РФ частью Николаевской области. 12 августа 2024 года бойцы ГУР МО подняли флаг Украины на Кинбурнской косе, однако территория косы остается под оккупацией России.

По мнению военных Кинбурнскую косу надо освободить, тогда будет шанс, что заработает Николаевский порт и присоединится к портам Одессы. Для врага она ценна, потому что позволяет обстреливать Куцурубскую, Очаковскую громады Николаевщины и держать под напряжением северо-западную часть Черного моря.

Тендровская коса – это узкий остров-коса длиной около 65 км и шириной до 1,8 км. Коса расположена в северной части Черного моря, у берегов Херсонской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2024 года войска России понесли значительные потери. Установлен рекорд по количеству обезвреженных боевых бронированных машин оккупантов с начала полномасштабной войны.

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