Оккупанты перебросили по железной дороге в Крым десятки советских танков Т-62. Видео

Успешные действия Вооруженных сил Украины на фронте заставляют российских оккупантов расконсервировать свои резервы. Агенты украинско-крымскотатарского движения "АТЕШ" зафиксировали, что оккупанты перебросили по железной дороге в Крым десятки советских танков Т-62.

Об этом сообщается в Telegram-канале движения. Отмечается, что агенты зафиксировали прибытие большого количества танков на железнодорожной станции в Евпатории.

При наблюдении за разгрузкой танков на станции Товарная, агенты "АТЕШ" насчитали более 30 танков типа Т-62. Стоит отметить, что это советские танки, произведенные до 1975 года, выведенные из вооружения в России.

Координаты стоянки: 45.21347956851094, 33.373166696298654.

Хотя отсутствие новых моделей танков на поле боя и их замена старыми может не существенно повысить огневую силу кафиров, стоит заметить, что не все из этих танков достигнут фронта, добавили агенты АТЕШ.

Напомним, агенты "АТЕШ" провели разведку в поселке Гвардейское на территории временно оккупированного Крыма. Партизаны обнаружили множество военной техники, которую собираются отправить на Херсонское направление: КАМАЗы, артиллерийские тягачи и установки "Мста-Б".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агенты "Атеш" зафиксировали взимание оккупантами в Мариуполь сгоревшей техники из-под Авдеевки. Отметили, что колонны транспортных тягачей, груженые грузовиками и бронетехникой, передвигались в сопровождении представителей ФСБ РФ в гражданских автомобилях.

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