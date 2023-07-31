Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту: в Керчи объявлена эвакуация на железнодорожном вокзале

Вечером в понедельник, 31 июля, оккупанты снова перекрыли движение на незаконном Крымском мосту, там звучала воздушна тревога. Кроме того, в Керчи была объявлена эвакуация на железнодорожном вокзале.

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Как писали росСМИ, причиной этого стало сообщение о минировании – якобы поступил звонок с информацией о такой угрозе. Крымские партизаны уточнили, что заминирована железнодорожная станция "Керчь-Южная".

На Крымском мосту в очередной раз звучала воздушная тревога, однако причину перекрытия движения не называли. "Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорилось в сообщении.

Отметим, что за последние две недели переправу регулярно перекрывают, иногда несколько раз в день. Опасаясь новых ударов, Крымский мост также призывали не снимать на фото и видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская оккупационная армия пытается установить дополнительную защиту вокруг Крымского моста. Незаконную переправу из РФ на украинский полуостров захватчики обезопасили специальными боновыми заграждениями.

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