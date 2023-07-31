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Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту: в Керчи объявлена эвакуация на железнодорожном вокзале

София Закревская
War
1 минута
25,8 т.
Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту: в Керчи объявлена эвакуация на железнодорожном вокзале

Вечером в понедельник, 31 июля, оккупанты снова перекрыли движение на незаконном Крымском мосту, там звучала воздушна тревога. Кроме того, в Керчи была объявлена эвакуация на железнодорожном вокзале.

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Как писали росСМИ, причиной этого стало сообщение о минировании – якобы поступил звонок с информацией о такой угрозе. Крымские партизаны уточнили, что заминирована железнодорожная станция "Керчь-Южная".

Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту: в Керчи объявлена эвакуация на железнодорожном вокзале

На Крымском мосту в очередной раз звучала воздушная тревога, однако причину перекрытия движения не называли. "Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорилось в сообщении.

Отметим, что за последние две недели переправу регулярно перекрывают, иногда несколько раз в день. Опасаясь новых ударов, Крымский мост также призывали не снимать на фото и видео.

Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту: в Керчи объявлена эвакуация на железнодорожном вокзале

Как сообщал OBOZREVATEL, российская оккупационная армия пытается установить дополнительную защиту вокруг Крымского моста. Незаконную переправу из РФ на украинский полуостров захватчики обезопасили специальными боновыми заграждениями.

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