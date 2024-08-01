Оккупанты платят взятки, чтобы 'списаться' из армии: в ГУР раскрыли детали

В стране-агрессоре России обостряется проблема с личным составом оккупационной армии. Многие захватчики пытаются дать взятку, чтобы покинуть службу и избежать смерти в развязанной против Украины войне.

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Всего за полгода только в южном военном округе с РФ количество уголовных дел за незаконное увольнение со службы по состоянию здоровья и предоставление незаконных отпусков возросло втрое. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По информации ГУР, почти половина уголовных производств расследуется в отношении оккупантов 8-й общевойсковой армии ВС РФ. Еще 36% приходится на 58-ю общевойсковую армию государства-агрессора, командующего которой весной этого года арестовали по подозрению в коррупции. Кроме того, более 100 уголовных дел, открытых против должностных лиц воинских частей южного военного округа с РФ, касаются взяточничества за предоставление отпуска из зоны боевых действий.

В украинские разведке заявили, что 38 дел возбуждено в отношении оккупантов 102 мотострелкового полка, который ведет боевые действия в районе Часового Яра, 35 дел – в отношении 71-го мотострелкового полка, который находится на границе с Сумской областью и еще 33 дела – в отношении 49-й бригады 49-й армии. В рамках еще 43 производств расследуют факты получения взяток за признание российских оккупантов ограниченно пригодными.

Также в ГУР подчеркнули, что уровень коррупции в российской армии всегда был высоким, однако раньше на подобные случаи взяточничества в РФ не обращали внимания. Фиксация соответствующих эпизодов в виде уголовных дел может свидетельствовать о росте уровня деморализации личного состава оккупационных сил и угрожающей Москве тенденции бегства из российской армии любыми способами.

Напомним, в Грайворонском районе Белгородской области РФ 11 июля произошла стрельба в пункте военной дислокации. Один из военнослужащих открыл огонь по сослуживцам.

Ранее стало известно, что в Воронеже между работниками ФСБ произошла стрельба. Один сотрудник ФСБ застрелил другого и сбежал на временно оккупированную территорию Украины. Однако его задержали и вернули.