Оккупанты под Геническом массово перекрашивают военную технику в гражданские цвета – "Атеш"

Российские военные прибегают к очередному обману на оккупированной территории Херсонской области. Вблизи Геническа захватчики массово перекрашивают военную технику в гражданские цвета.

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Таким образом оккупанты подвергают опасности мирное население. Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

Враг пытается скрыть военную технику

"Агент "Атеш" из состава группировки войск "Днепр" сообщает, что в районе Геническа военную автотехнику массово перекрашивают в синий, белый и красный цвета. Машины, которые ранее имели стандартную военную окраску, теперь пытаются выдать за гражданские", – говорится в сообщении.

В партизанском движении отметили, что российские военные уже неоднократно маскировали свою технику под гражданскую, используя коммунальный транспорт и легковые автомобили для обеспечения подвоза топлива на передовые позиции.

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Помимо перекрашивания машин, оккупанты также используют старые украинские и российские номерные знаки. Они устанавливают их на военную технику, чтобы затруднить идентификацию.

В то же время в "Атеш" подчеркнули, что подобные попытки маскировки являются примитивными и не способны ввести в заблуждение, поскольку такие действия остаются под контролем наблюдения.

"Белый УАЗ "Патриот" не просто так будет ездить у линии фронта без причины. Таким образом оккупанты дополнительно подвергают опасности мирных украинцев, маскируя военные цели под гражданский транспорт", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказывал, что из-за постоянных потерь техники оккупанты вынуждены прибегать к нестандартным методам сокрытия перевозок. В частности, для маскировки топливных цистерн оккупанты начали использовать транспорт, внешне похожий на гражданские молоковозы и другие автомобили для перевозки продуктов питания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины, не привлекая особого внимания в информационном пространстве, проводят операцию по изоляции Крыма и юго-западного фланга фронта. В случае успеха это может привести к самоизоляции полуострова и превращению его из военного плацдарма, места "проекции силы" страны-агрессора России, в неразрешимую проблему для Кремля.

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