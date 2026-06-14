Армия России начала маскировать военные цистерны под молоковозы из-за опасений перед ВСУ: что известно

Российские войска вынуждены всё активнее скрывать свою логистику на временно оккупированных территориях юга Украины из-за систематических ударов Сил обороны. Для маскировки топливных цистерн оккупанты начали использовать транспорт, внешне похожий на гражданские молоковозы и другие автомобили для перевозки продуктов питания.

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Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Информацию опубликовало агентство Укринформ.

Украинские силы достаточно результативно воздействуют на логистические маршруты россиян, которые проходят по так называемому сухопутному коридору через временно оккупированные части Херсонской и Запорожской областей в Крым.

Именно из-за постоянных потерь техники оккупанты вынуждены прибегать к нестандартным методам сокрытия перевозок.

Российские военные оборудуют надстройки над бензовозами, чтобы они выглядели как гражданский транспорт. Кроме того, для маскировки начали использовать автомобили, предназначенные для транспортировки продуктов питания, в частности молока.

Крымский мост фактически не используется для перевозки цистерн с топливом. Также ограниченными остаются возможности паромного сообщения, которое понесло повреждения.

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Несмотря на трудности с логистикой, на временно оккупированном полуострове российские войска пока имеют необходимые запасы топлива. Это подтверждается активностью военной авиации и выходами катеров в море.

Снижение боевой активности российских сил в Крыму может стать заметным со временем, если давление на логистические маршруты оккупантов сохранится и в дальнейшем.

Напоминаем, что удары Сил обороны Украины по нефтяному сектору страны-агрессора РФ не только сокращают финансирование Кремлем войны, но и в целом подрывают основы главной доходной отрасли России. Например, после серии массированных ударов украинских беспилотников по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ)и прилегающему к нему морскому терминалу "Роснефти" оттуда прекратилась отгрузка нефти.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что внутри РФ растет недовольство российским диктатором Владимиром Путиным, промежуточного пика оно может достичь уже в сентябре, когда в России должны состояться выборы в Госдуму. Между тем в регионах усиливаются протестные настроения, поэтому давление на Кремль будет только расти.

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