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Оккупанты полностью уничтожили Марьинку: в ОП показали свежие кадры города

Дарья Дурова
War
2 минуты
1,2 т.
Город-призрак Марьинка

В сети появилось новое ужасающее видео из Марьинки Покровского района на Донетчине. Обстрелы российских оккупационных войск полностью разрушили населенный пункт.

Видео дня

На месте того, что раньше было процветающим городом, теперь руины. Кадрами авторства Константина и Влады Либеровых 12 мая поделился в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Многоэтажное здание в Марьинке

"Город, который уничтожили россияне. Каждое такое преступление станет историческим пятном для России и ее будущих поколений", – написал руководитель ОП.

От города остались только руины
Марьинка с высоты. Май 2023 года

На видео видно, что абсолютно все здания в Марьинке разрушены. В многоэтажках обрушено по несколько этажей, а некоторые дома превратились в груды бетона и мусора.

Марьинки как города больше не существует
Масштаб разрушений
Линия фронта в районе Марьинки

В этом городе все серое, черное и как будто из фильма ужасов. Единственное яркое на видео – зеленая трава, однако она изуродована многочисленными кругами-воронками.

Марьинка находится недалеко от Донецка
Город Марьинка с высоты

Как писал OBOZREVATEL, войска РФ уже в четвертый раз после деоккупации Херсона обстреляли гимназию №20, в этот раз разрушив ее. После последних ударов крыша здания и перекрытие обвалились на первый этаж, там возник серьезный пожар. Гимназия была самой старой в городе, ее открыли 12 марта 1815 года.

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