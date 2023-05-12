Оккупанты полностью уничтожили Марьинку: в ОП показали свежие кадры города

В сети появилось новое ужасающее видео из Марьинки Покровского района на Донетчине. Обстрелы российских оккупационных войск полностью разрушили населенный пункт.

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На месте того, что раньше было процветающим городом, теперь руины. Кадрами авторства Константина и Влады Либеровых 12 мая поделился в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Город, который уничтожили россияне. Каждое такое преступление станет историческим пятном для России и ее будущих поколений", – написал руководитель ОП.

На видео видно, что абсолютно все здания в Марьинке разрушены. В многоэтажках обрушено по несколько этажей, а некоторые дома превратились в груды бетона и мусора.

В этом городе все серое, черное и как будто из фильма ужасов. Единственное яркое на видео – зеленая трава, однако она изуродована многочисленными кругами-воронками.

Как писал OBOZREVATEL, войска РФ уже в четвертый раз после деоккупации Херсона обстреляли гимназию №20, в этот раз разрушив ее. После последних ударов крыша здания и перекрытие обвалились на первый этаж, там возник серьезный пожар. Гимназия была самой старой в городе, ее открыли 12 марта 1815 года.

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