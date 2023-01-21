Оккупанты попытались пойти в наступление на Бахмутском направлении, но получили отпор: обезврежены десятки захватчиков. Фото

На Бахмутском направлении российские оккупанты попытались прорвать рубеж обороны, который удерживают украинские пограничники. В результате ожесточенного боя украинцы остановили продвижение врага, обезвредив по меньшей мере 26 захватчиков.

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По крайней мере, девять из оккупантов уже никогда не будут воевать, а поедут домой в пластиковых пакетах. Подробности сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Пограничники обезвредили 26 оккупантов на Бахмутском направлении. Вчера утром р*шисты попытались прорвать рубеж обороны, который удерживает одно из подразделений Госпогранслужбы. Пограничники выдержали удар и огнем из стрелкового оружия и гранатометов остановили продвижение штурмовиков", – отметили в ГПСУ.

На помощь бойцам Госпогранслужбы подоспела артиллерия и минометчики.

"Также, с помощью артиллерии и минометов, защитники границы вели бой с пехотой противника. Враг потерпел поражение и отошел с потерями: 9 убитых, и ориентировочно 17 раненых", – добавили в ГПСУ.

Напомним, накануне украинские морпехи показали видео стрелкового боя, в котором трое украинских воинов положили по меньшей мере 15 российских оккупантов. Еще как минимум десяток врагов, а также российский "Гиацинт" и гаубицу они уничтожили 21 января.

Бой с оккупантами завязался после того, как штурмовая группа противника попыталась захватить позиции 501 отдельного батальона морской пехоты. Три отважных морпеха остановили наступление и уничтожили живую силу врага.

Также сообщалось, что всего воины Сил обороны за минувшие сутки ликвидировали по меньшей мере 860 оккупантов, поэтому к утру 21 января безвозвратные потери РФ в войне превысили 120 тысяч человек.